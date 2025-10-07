Menu
Moyen-Orient - Reportage

« Ah bon ! Il y a eu des élections ? » : en Syrie, le scrutin fantôme de la nouvelle ère

6 000 délégués ont élu 140 membres de la nouvelle Assemblée législative. Mais pour beaucoup, l’« opération » vise surtout à renforcer le pouvoir central d’Ahmad el-Chareh. 

Stéphanie KHOURI à Damas et Amélie ZACCOUR à Alep, avec Clara HAGE, le 07 octobre 2025 à 11h58

Un passant devant le Parlement à Damas, lundi 6 octobre 2025, au lendemain des premières élections de l'ère post-Assad. Photo Hasan Belal pour L’Orient-Le Jour

Difficile de parler de journée électorale. Dimanche 5 octobre, 6 000 délégués se sont bien rendus dans les 62 bureaux de vote répartis à travers onze gouvernorats afin d’élire la nouvelle Assemblée législative de Syrie. Le président par intérim, Ahmad el-Chareh, parle d’une nouvelle étape dans le processus de reconstruction du pays. Les représentants du palais évoquent un « jour historique ». L’annonce en grande pompe des résultats, lundi, couronne l’opération affichée comme un triomphe par les autorités. « Aujourd’hui, nous sommes syriens avant d’être sunnites, chrétiens ou alaouites », fanfaronne le président du Haut Comité électoral, Mohammad Taha Ahmad, depuis le Parlement. Sauf qu’une grande partie du pays ne suit pas. Pour une majorité de Syriens, il s’agit, au mieux, d’un jour comme un autre. « Ah bon ! il y a eu des élections ? »...
