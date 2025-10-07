« Ah bon ! Il y a eu des élections ? » : en Syrie, le scrutin fantôme de la nouvelle ère

Difficile de parler de journée électorale. Dimanche 5 octobre, 6 000 délégués se sont bien rendus dans les 62 bureaux de vote répartis à travers onze gouvernorats afin d’élire la nouvelle Assemblée législative de Syrie. Le président par intérim, Ahmad el-Chareh, parle d’une nouvelle étape dans le processus de reconstruction du pays. Les représentants du palais évoquent un « jour historique ». L’annonce en grande pompe des résultats, lundi, couronne l’opération affichée comme un triomphe par les autorités. « Aujourd’hui, nous sommes syriens avant d’être sunnites, chrétiens ou alaouites », fanfaronne le président du Haut Comité électoral, Mohammad Taha Ahmad, depuis le Parlement. Sauf qu’une grande partie du pays ne suit pas. Pour une majorité de Syriens, il s’agit, au mieux, d’un jour comme...

