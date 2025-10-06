La réhabilitation des canaux d’évacuation des eaux de pluie de Dbayé en cours

Le ministère des Travaux publics et des Transports a annoncé poursuivre, par l'intermédiaire de son entrepreneur, la réalisation de travaux d'ingénierie sur les canaux d'évacuation des eaux de pluie dans la région de Dbayé (Metn nord), dans le cadre de son plan préventif visant à augmenter leur capacité d'absorption avant l'arrivée de la saison des pluies.

Les travaux visent, toujours selon le communiqué du ministère repris par l’Agence nationale d’information (Ani), à élargir ses canaux par des excavations profondes et l’installation de piles de ciment pour les consolider.

L’autoroute très fréquentée de Dbayé, qui représente le dernier point avant le tunnel de Nahr el-Kalb, qui fait la jonction entre le Metn et le Kesrouan (la principale route du Liban-Nord), est le théâtre d’inondations chaque année dès les premières pluies. Impressionnantes, les scènes de voitures noyées jusqu’aux portières se répètent annuellement. Ces travaux sont donc nécessaires, mais il faudra attendre les premières pluies pour savoir s’ils seront suffisants.

Le communiqué du ministère relève plusieurs complications liées à ces travaux, notamment en raison des nombreux réseaux dans le sous-sol de cette région, à l’instar des câbles électriques souterrains, des canalisations d’eau, des câbles de téléphone… Le ministère assure que les travaux se poursuivront jusqu’à sécuriser totalement cette autoroute côtière des deux côtés.

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre d’un plan national en vue de réhabiliter les canaux d’évacuation des eaux de pluie sur tous les axes principaux.