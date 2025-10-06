Deux morts lors d'une frappe ukrainienne en Russie, une maternité touchée

Une frappe ukrainienne sur la ville russe de Belgorod (ouest) a fait lundi deux morts, ont indiqué les autorités locales, tandis que Kiev a dénoncé une attaque de drone russe contre une maternité à Soumy (nord-est).

Sur Telegram, le gouverneur de la région de Belgorod, Viatcheslav Gladkov, a indiqué qu'une « frappe de missiles » avait tué deux hommes dans la ville éponyme capitale régionale : l'un est décédé sur le site de l'attaque et l'autre à l'hôpital.

Selon le gouverneur, plusieurs rues de Belgorod ont subi « des problèmes d'alimentation électrique » après la frappe. Des médias locaux ont affirmé qu'une centrale thermique avait été touchée par ce bombardement.

De son côté, sur X, le président ukrainien Volydymyr Zelensky a dénoncé une frappe de drone lundi contre une maternité à Soumy qui, « heureusement, cette fois », n'a pas fait de victimes. Il a précisé que 35 femmes et 11 enfants, ainsi que le personnel médical, se trouvaient dans un abri au moment de l'attaque.

Depuis le début de son offensive en février 2022, la Russie lance quasi quotidiennement drones et missiles sur l'Ukraine, qui répond régulièrement en frappant le territoire russe.

Kiev vise notamment les infrastructures énergétiques russes, mais ses attaques sont généralement limitées à quelques dizaines de drones.

Moscou a intensifié ses frappes sur le réseau électrique ukrainien ces derniers jours, faisant craindre une campagne visant à plonger le pays dans le noir à l'approche de l'hiver, comme ce fut le cas à plusieurs reprises depuis 2022.

Pour sa part, l'état-major ukrainien a revendiqué lundi une frappe de drone contre une usine d'explosifs et de munitions dans la grande ville de Nijni Novgorod, à plus de 800 km de la frontière ukrainienne.

Selon cette source, Kiev a également frappé un important terminal pétrolier à Féodossia, en Crimée annexée, affirmant y avoir causé un « incendie à grande échelle ».

Lundi matin, la Russie a annoncé avoir intercepté 251 drones ukrainiens pendant la nuit, soit l'une des attaques les plus massives de Kiev en trois ans et demi de conflit, particulièrement intense dans le secteur de la mer Noire.

Sur ce total très inhabituellement élevé, 40 drones ont été abattus au-dessus de la péninsule ukrainienne de Crimée, 62 au-dessus de la mer Noire et cinq au-dessus de la mer d'Azov, a précisé le ministère russe de la Défense.

A Touapsé, station balnéaire de la mer Noire dans la région de Krasnodar (sud), une raffinerie de pétrole a également été visée par des drones et l'attaque a provoqué un incendie dans lequel deux personnes ont été blessées, selon les services de secours locaux.

Pour sa part, l'Ukraine a affirmé que la Russie avait lancé 116 drones dans la nuit. Un site d'infrastructure énergétique a été frappé dans la région de Tcherniguiv et une femme a été tuée dans la région de Kherson.