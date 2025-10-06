Otages du Hamas à Gaza : le CICR prêt à apporter son aide

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a annoncé lundi être prêt à participer aux libérations d'otages détenus par le Hamas et à acheminer de l'aide dans la bande de Gaza.

Des délégations du Hamas, d'Israël et des États-Unis devaient se réunir lundi en Égypte pour des négociations visant à mettre fin à la guerre qui dure depuis près de deux ans à Gaza.

Le Hamas et Israël ont tous deux répondu positivement à la proposition du président américain Donald Trump de mettre fin aux combats et de libérer les otages à Gaza en échange de Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes.

« Nos équipes se tiennent prêtes à intervenir en tant qu’intermédiaire humanitaire neutre pour aider à ramener les otages et les détenus auprès de leurs familles. Nous sommes également prêts à transporter des secours à Gaza et à les distribuer en toute sécurité à la population civile, qui en a cruellement besoin », a déclaré le CICR dans un communiqué.

Le CICR a insisté sur la nécessité de reprendre l'aide humanitaire « à pleine capacité » et de la distribuer en toute sécurité aux personnes présentes dans la bande de Gaza.

L'organisation basée à Genève a déclaré avoir facilité la libération de 148 otages et de 1.931 détenus depuis octobre 2023. Elle a également facilité le retour de dépouilles mortelles.

Le CICR a encore précisé que ces opérations étaient « extrêmement complexes et nécessitent une planification minutieuse sur le plan de la logistique comme de la sécurité ».