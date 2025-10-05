Le négociateur en chef du Hamas, Khalil al-Hayya, est arrivé en Egypte

Le négociateur en chef du Hamas, Khalil Al-Hayya, est arrivé dimanche en Egypte à la tête d'une délégation qui doit entamer des négociations indirectes avec Israël, a annoncé le mouvement islamiste palestinien.

Le Hamas a précisé que des discussions allaient débuter sur "les mécanismes d'un cessez-le-feu, le retrait des forces d'occupation et un échange de prisonniers".

