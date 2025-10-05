Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos

Le négociateur en chef du Hamas, Khalil al-Hayya, est arrivé en Egypte

AFP / le 05 octobre 2025 à 23h38

Le négociateur en chef du Hamas, Khalil Al-Hayya, est arrivé dimanche en Egypte à la tête d'une délégation qui doit entamer des négociations indirectes avec Israël, a annoncé le mouvement islamiste palestinien.

Le Hamas a précisé que des discussions allaient débuter sur "les mécanismes d'un cessez-le-feu, le retrait des forces d'occupation et un échange de prisonniers".

bur-bha/sbk/cls/dth

© Agence France-Presse


Le négociateur en chef du Hamas, Khalil Al-Hayya, est arrivé dimanche en Egypte à la tête d'une délégation qui doit entamer des négociations indirectes avec Israël, a annoncé le mouvement islamiste palestinien.


Le Hamas a précisé que des discussions allaient débuter sur "les mécanismes d'un cessez-le-feu, le retrait des forces d'occupation et un échange de prisonniers".


bur-bha/sbk/cls/dth




© Agence France-Presse


Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés