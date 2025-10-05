Gaza: les bombardements israéliens devront « cesser » pour permettre un accord, dit Rubio

Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a estimé dimanche que les bombardements israéliens dans la bande de Gaza devront « cesser » pour permettre un accord sur la libération des otages détenus par le Hamas.

« Une fois que vous vous serez mis d'accord sur les modalités logistiques, je pense que les Israéliens et tout le monde reconnaîtront qu'il est impossible de libérer des otages au milieu des frappes, donc celles-ci devront cesser », a affirmé M. Rubio sur la chaîne de télévision CBS, en soulignant qu'un accord sur ces modalités doit parvenir « très rapidement ».

A deux jours du deuxième anniversaire de l'attaque sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre, l'armée israélienne a poursuivi ses bombardements à Gaza-ville, faisant au moins cinq morts selon la Défense civile locale (une force de secours opérant sous l'autorité du mouvement islamiste Hamas).

Dans un échange de SMS avec un journaliste de CNN diffusé dimanche, le président américain Donald Trump a répondu « oui » lorsqu'on lui a demandé si le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu était d'accord pour mettre fin à la campagne militaire à Gaza.

Il avait appelé vendredi à ce qu'Israël cesse ses bombardements à Gaza.

Interrogé à ce propos, le secrétaire d'Etat américain a indiqué que « nous devons examiner exactement en quoi consistaient ces opérations ».

« Mais en fin de compte, oui, vous ne pouvez pas procéder à un échange s'il y a des combats en cours, c'est tout simplement impossible », a-t-il dit sur une autre chaîne ABC, en soulignant que « les Israéliens ont déclaré qu'ils ne traiteraient que les menaces imminentes ».

Il a encore indiqué que le Hamas avait « accepté le cadre fixé par le président sur la libération des otages » qui doivent faire l'objet de discussions indirectes lundi en Egypte entre les deux belligérants.

Les discussions sont basées sur le plan du président américain qui a dépêché en Egypte son émissaire Steve Witkoff et son gendre Jared Kushner, pour aider à finaliser les discussions sur les conditions de libération des otages enlevés durant l'attaque du 7-Octobre.

M. Rubio a également fait valoir que les objectifs à plus long terme seraient « encore plus difficiles » à atteindre, en termes de gouvernance de Gaza et de désarmement des militants.

« On ne peut pas mettre en place en trois jours une structure gouvernementale à Gaza qui ne soit pas le Hamas. Je veux dire, cela prend du temps », a déclaré M. Rubio sur la chaîne NBC.

Le président Trump a déclaré à CNN qu'il s'attendait à ce que l'on sache « bientôt » si le mouvement islamiste était engagé en faveur de la paix. Il a ajouté que si le Hamas refusait de céder le pouvoir, il serait confronté à une « destruction totale ».