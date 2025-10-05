Audi : La construction du pays passe par le dialogue

Le métropolite grec-orthodoxe de Beyrouth Élias Audi a souligné que la construction d'un pays passe par le « dialogue constructif », à l'heure où plusieurs questions internes, dont le désarmement du Hezbollah ou encore les législatives de 2026, divisent la classe politique au Liban.

« La construction d'un pays passe par un « dialogue fondé sur le respect mutuel entre des citoyens égaux, sous une seule bannière qui est celle de la patrie, et la protection d’une seule armée qui est l’armée de la patrie », a souligné Mgr dans son homélie dominicale. « Les surenchères ne sont qu’une œuvre satanique dont le but est le chaos, la destruction et l’élargissement du fossé entre frères (...) Nous devons traduire cela en étant les enfants d’une seule patrie, non divisée en groupes antagonistes, partis rivaux et confessions qui se disputent les gains, le pouvoir et l’imposition d’un avis ou d’une doctrine », a-t-il ajouté.

De son côté, le chef de l'Église maronite Béchara Raï a estimé dans son homélie dominicale que « le chapelet est notre arme spirituelle contre le désespoir et la division. C’est un cri face aux guerres internes et externes, et un appel à l’unité et à la paix ».