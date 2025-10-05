Menu
Dernières Infos - Gaza

Flottille : 21 des 49 Espagnols à bord devraient quitter Israël dimanche


AFP / le 05 octobre 2025 à 12h30

Des manifestants brandissent une pancarte représentant Donald Trump et Benjamin Netanyahu en prison avec l'inscription « Vous finirez comme ça » lors d'une manifestation de solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza, à Madrid, le 4 octobre 2025. Photo AFP/THOMAS COEX

Un premier groupe de 21 Espagnols parmi les 49 à bord de la flottille d'aide à Gaza interceptée cette semaine par Israël devrait rentrer en Espagne ce dimanche, a annoncé le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares. 

« Nous sommes parvenus à un accord avec Israël pour que, si rien ne vient perturber nos plans, un premier groupe de 21 ressortissants espagnols puisse quitter Tel-Aviv aujourd'hui même (dimanche, ndlr) et arriver en Espagne », a affirmé M. Albares lors d'un entretien téléphonique avec la télévision publique espagnole.

