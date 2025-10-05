Le typhon Matmo touche les côtes, des centaines de milliers de déplacés

Des centaines de milliers de personnes ont été déplacées dans le sud de la Chine à l'approche du typhon Matmo qui a touché les côtes de Guangdong, ont annoncé dimanche les médias officiels.

Le centre du typhon a touché terre dans la ville de Zhanjiang dimanche à 14H50 (0650 GMT), selon la télévision d'Etat CCTV.

Son intensité a été élevée dimanche matin au niveau "puissant" par le Centre météorologique national chinois (NMC), avec des vents enregistrés à plus de 150km/h.

En prévision, plus de 197.000 personnes avaient été déplacées dimanche midi dans l'île de Hainan et 150.000 dans la province de Guangdong, d'après le média officiel Chine nouvelle.

Les transports publics, les chantiers et les commerces ont également été mis à l'arrêt dans plusieurs villes côtières telles que Haikou, Wenchang, Zhanjiang et Maoming.

La ville de Beihai, dans la province voisine de Guangxi, a également annoncé dimanche suspendre progressivement le travail, les cours et les transports.

De fortes vagues ont déjà provoqué dimanche matin une montée du niveau de la mer dans un port de Maoming, entraînant un risque "grave" d’inondations, a rapporté le média d'Etat CCTV.

L'intensité du typhon doit diminuer progressivement après avoir touché terre, a précisé le centre météorologique.

Mais des pluies torrentielles et des vents violents sont attendues jusqu'à lundi à Hainan ainsi que dans une partie des provinces de Guangdong et de Guangxi.

La Chine est le plus gros émetteur mondial de gaz à effet de serre qui, selon les scientifiques, accélèrent le changement climatique et rendent plus fréquents et intenses les événements météorologiques extrêmes.

Le géant asiatique est aussi un leader mondial des énergies renouvelables et vise la neutralité carbone d'ici 2060.