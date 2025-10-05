Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos

L'armée israélienne dit avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen

AFP / le 05 octobre 2025 à 05h12

L'armée israélienne a déclaré dimanche avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen, d'où les rebelles houthis lancent régulièrement des attaques qu'ils qualifient de riposte à l'offensive israélienne à Gaza.

"Un missile tiré depuis le Yémen a été intercepté par les forces aériennes israéliennes", a déclaré l'armée israélienne sur Telegram, en référence à l'armée de l'air.

bur/phs/may

© Agence France-Presse


L'armée israélienne a déclaré dimanche avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen, d'où les rebelles houthis lancent régulièrement des attaques qu'ils qualifient de riposte à l'offensive israélienne à Gaza.


"Un missile tiré depuis le Yémen a été intercepté par les forces aériennes israéliennes", a déclaré l'armée israélienne sur Telegram, en référence à l'armée de l'air.


bur/phs/may


© Agence France-Presse


Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés