Les shebab revendiquent une attaque suicide contre un centre de détention au cœur de Mogadiscio

Les islamistes shebab ont revendiqué une attaque suicide samedi après-midi contre un centre de détention des services de renseignement somaliens au cœur de Mogadiscio où sont souvent interrogés leurs combattants.

« Les combattants moudjahidine ont mené aujourd'hui, samedi, une opération impliquant le martyre et une entrée par la force visant le centre connu sous le nom de Godka Jilacow à Mogadiscio », ont-ils indiqué dans un communiqué.

La Somalie, pays pauvre et instable de la Corne de l'Afrique, subit une résurgence des attentats des shebab, dont les militants sont liés à el-Qaëda.