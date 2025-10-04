Au moins 30 blessés dans une attaque de drone russe sur une gare, selon Zelensky

Une attaque de drone russe sur la gare de Chostka, située dans la région de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, a blessé au moins 30 personnes, a annoncé samedi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qualifiant cet acte de « barbare ».

L'armée russe a ciblé à plusieurs reprises les infrastructures ferroviaires ukrainiennes depuis l'invasion du pays en février 2022. « A l'heure actuelle, nous savons qu'il y a au moins 30 victimes », incluant des passagers et des employés des chemins de fer, a-t-il ajouté sur le réseau social X, dans un message accompagné d'une vidéo montrant un wagon de train déformé, enflammé, avec du métal tordu et des vitres brisées. « Les Russes ne pouvaient pas ignorer qu'ils frappaient des civils, » a-t-il ajouté. Le site se trouve à environ 50 kilomètres de la frontière russe.

Une vague distincte de frappes nocturnes par l'armée russe a coupé l'électricité d'environ 50.000 foyers dans la région de Tchernihiv, au nord. L'armée ukrainienne a également affirmé avoir frappé une importante raffinerie de pétrole dans la région de Léningrad, au nord-ouest de la Russie. Kiev a promis d'augmenter ses propres attaques de drones à longue portée sur les sites énergétiques russes, dans ce qu'elle appelle de justes représailles aux attaques quotidiennes de la Russie contre ses villes et son réseau électrique.