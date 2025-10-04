Volker Türk juge qu'il y a une chance de mettre fin « au carnage » à Gaza « une fois pour toutes »

Le Haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk a affirmé samedi que le plan de paix pour Gaza proposé par Donald Trump était une « opportunité cruciale » de mettre fin « une fois pour toutes » au « carnage et aux souffrances ».

Volker Türk « espère que la dynamique vers la fin de la guerre à Gaza ouvrira la voie à une cessation permanente des hostilités, suivie d'un redressement et d'une reconstruction, conformément aux droits humains internationaux et au droit humanitaire, ainsi qu'à la solution à deux États dont le besoin se fait tant sentir », ont déclaré ses services sur X.

« Il s'agit d'une opportunité cruciale pour toutes les parties et les États influents d'agir de bonne foi et de mettre fin, une fois pour toutes, au carnage et aux souffrances à Gaza, d'inonder la bande de Gaza d'aide humanitaire et d'assurer la libération des otages et des nombreux Palestiniens détenus », a-t-on indiqué de même source. Le plan américain prévoit un cessez-le-feu, la libération dans les 72 heures des otages, le retrait par étapes de l'armée israélienne de Gaza, le désarmement du Hamas et l'exil de ses combattants.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a également salué le plan de paix pour Gaza, notamment la perspective de reconstruire des hôpitaux, le directeur général de l'agence sanitaire des Nations unies, Tedros Adhanom Ghebreyesus, déclarant samedi sur X que « le meilleur remède, c'est la paix ». L'armée israélienne a annoncé samedi son intention de poursuivre ses opérations à Gaza malgré des appels des familles d'otages et de Donald Trump à cesser immédiatement les bombardements, après un accord du Hamas pour libérer les captifs.