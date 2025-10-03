Erdogan a dit à Trump qu'il était « crucial » pour la paix qu'Israël cesse ses attaques

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé que toute initiative en vue de parvenir à la paix au Proche-Orient ne pourrait réussir que si Israël cessait ses attaques, au cours d'une conversation téléphonique vendredi avec son homologue américain Donald Trump, a-t-on appris auprès de la présidence.

« L'arrêt des attaques par Israël est crucial pour le succès des initiatives destinées à établir la paix dans la région », selon M. Erdogan, cité par la présidence.