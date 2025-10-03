Menu
Dernières Infos - Moyen-Orient

Erdogan a dit à Trump qu'il était « crucial » pour la paix qu'Israël cesse ses attaques


AFP / le 03 octobre 2025 à 19h08

Cette photo transmise par le service de presse de la présidence turque montre le président américain Donald Trump prenant congé du président turc Recep Tayyip Erdogan à l’issue d’une rencontre dans le Bureau ovale de la Maison-Blanche, le 25 septembre 2025 à Washington, D.C. Photo AFP.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé que toute initiative en vue de parvenir à la paix au Proche-Orient ne pourrait réussir que si Israël cessait ses attaques, au cours d'une conversation téléphonique vendredi avec son homologue américain Donald Trump, a-t-on appris auprès de la présidence.

« L'arrêt des attaques par Israël est crucial pour le succès des initiatives destinées à établir la paix dans la région », selon M. Erdogan, cité par la présidence.

