Dernières Infos - Royaume-Uni

Le Premier ministre Keir Starmer s'est rendu à la synagogue cible d'un attentat à Manchester


AFP / le 03 octobre 2025 à 14h30

Le Premier ministre britannique Keir Starmer avec un membre de la communauté juive de Manchester sur les lieux de l'attaque perpétrée jeudi contre une synagogue de la ville, le 3 octobre 2025. Photo Phil Noble/AFP

Le Premier ministre britannique Keir Starmer s'est rendu vendredi matin devant la synagogue d'Heaton Park à Manchester, au lendemain de l'attentat qui fait deux morts, a constaté un journaliste de l'AFP.

Keir Starmer, qui était accompagné de son épouse Victoria, a échangé quelques mots avec les agents de police présents devant la synagogue, où un important dispositif policier est toujours déployé.

