Le Premier ministre Keir Starmer s'est rendu à la synagogue cible d'un attentat à Manchester

Le Premier ministre britannique Keir Starmer s'est rendu vendredi matin devant la synagogue d'Heaton Park à Manchester, au lendemain de l'attentat qui fait deux morts, a constaté un journaliste de l'AFP.
Keir Starmer, qui était accompagné de son épouse Victoria, a échangé quelques mots avec les agents de police présents devant la synagogue, où un important dispositif policier est toujours déployé.
