Démission du commandant des Forces de sécurité nationale palestiniennes

Le général Sobhi Abou Arab, chef des Forces de sécurité nationale palestiniennes au Liban depuis seize ans, a présenté sa démission, a rapporté notre correspondant Mountasser Abdallah.

Il sera remplacé par Raëd Daoud, assistant du commandant en chef des Forces de sécurité nationale palestiniennes, ainsi que par le général Abdel Ibrahim Khalil, commandant des Forces de sécurité nationale palestiniennes, selon une source.

Contacté par L’Orient-Le Jour, le général Abou Arab, 73 ans, a indiqué avoir transmis sa lettre de démission le 18 septembre au général Khalil, souhaitant « se reposer après seize années à la tête de la sécurité nationale palestinienne au Liban ».

Une cérémonie en son honneur doit se tenir à l’ambassade palestinienne à Beyrouth, où il recevra une médaille décernée par le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas.