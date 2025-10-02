Démission du commandant des Forces de sécurité nationale palestiniennes
le 02 octobre 2025 à 18h17
Une foule dans le camp de réfugiés palestiniens de Aïn el-Héloué, lors des funérailles de Samer al-Hajj, chef de la sécurité du Hamas dans le camp, le 10 août 2024. Photo Mohammad Yassine/L’Orient-Le Jour
Le général Sobhi Abou Arab, chef des Forces de sécurité nationale palestiniennes au Liban depuis seize ans, a présenté sa démission, a rapporté notre correspondant Mountasser Abdallah.
Il sera remplacé par Raëd Daoud, assistant du commandant en chef des Forces de sécurité nationale palestiniennes, ainsi que par le général Abdel Ibrahim Khalil, commandant des Forces de sécurité nationale palestiniennes, selon une source.
Contacté par L’Orient-Le Jour, le général Abou Arab, 73 ans, a indiqué avoir transmis sa lettre de démission le 18 septembre au général Khalil, souhaitant « se reposer après seize années à la tête de la sécurité nationale palestinienne au Liban ».
Une cérémonie en son honneur doit se tenir à l’ambassade palestinienne à Beyrouth, où il recevra une médaille décernée par le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas.
