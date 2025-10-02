La Russie et l'Ukraine ont échangé 185 prisonniers de guerre de chaque camp, ont annoncé les autorités des deux pays jeudi, ce type d'opération étant l'un des seuls domaines où ils coopérent après plus de trois ans et demi de conflit.

« 185 militaires russes ont été rapatriés depuis le territoire contrôlé par le régime de Kiev. En échange, 185 prisonniers de guerre des forces armées ukrainiennes ont été remis », a indiqué le ministère russe de la Défense sur Telegram, précisant que vingt civils ont également été remis à Moscou.

Cet échange a été confirmé par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, selon lequel des soldats et officiers de l'armée, de la Garde nationale et des gardes-frontières ont pu retourner en Ukraine.

Selon lui, il s'agit notamment de militaires ayant combattu lors du siège dévastateur de Marioupol par l'armée russe en 2022 ou à la centrale nucléaire accidentée de Tchernobyl, qui avait été un temps occupée au début de la guerre.

« Depuis le début de l'invasion à grande échelle, nous avons déjà ramené chez eux plus de 7.000 de nos compatriotes », s'est félicité M. Zelensky.

Les échanges de prisonniers et de corps de soldats tués sont parmi les derniers domaines où Moscou et Kiev continuent de coopérer, plus de trois ans et demi après le début de l'assaut russe contre l'Ukraine en février 2022.

Les deux belligérants ont échangé cette année des milliers de prisonniers, conformément à des accords trouvés lors de trois sessions de pourparlers directs à Istanbul de mai à juillet, dont c'était d'ailleurs le seul résultat concret.

Les positions des deux camps sur les conditions pour une paix, l'instauration d'un cessez-le-feu ou même une rencontre entre leurs dirigeants continuent d'être diamétralement opposées et les négociations sont aujourd'hui dans l'impasse.