Interception de la flottille pour Gaza : la justice turque ouvre une enquête

Le parquet d'Istanbul a annoncé jeudi l'ouverture d'une enquête après l'interpellation de citoyens turcs à bord de la flottille humanitaire pour Gaza, lors de l'intervention des forces israéliennes.

Dans une déclaration, relayée par les médias turcs, le Bureau du Procureur général d'Istanbul a précisé que l'enquête concerne « 24 citoyens turcs arrêtés à la suite de l'attaque menée par des éléments de la marine israélienne dans les eaux internationales, contre la flottille Global Sumud, qui se dirigeait vers Gaza pour acheminer de l'aide humanitaire ».

Selon un porte-parole de la flottille en Turquie « 37 citoyens turcs » ont été interpellés parmi quelques 200 personnes au total à bord des bateaux interceptés.

Le procureur d'Istanbul a invoqué la Convention des Nations unies sur le droit de la mer et indique mener l'enquête pour les « crimes de privation de liberté, détournement ou détention de moyens de transport, pillage aggravé, dommages matériels et torture ».

Pour le président Recep Tayyip Erdogan, qui s'exprimait lors d'une réunion devant les cadres provinciaux de son parti, l'AKP, cette intervention des forces israéliennes « témoigne une fois de plus de la brutalité d'Israël » et de « la folie avec laquelle ses cadres génocidaires tentent de dissimuler leurs crimes contre l'humanité ».

Le ministère turc des Affaires étrangères avait dénoncé mercredi soir « un acte de terrorisme » de la part d'Israël et « espéré que cette attaque ne compromettra pas les efforts visant à parvenir à un cessez-le-feu à Gaza ».

Il a assuré jeudi avoir pris « les mesures nécessaires pour assurer la protection consulaire de nos citoyens » sans préciser le nombre d'interpellés ni les modalités de leur rapatriement.