Israël affirme qu'aucun navire n'a réussi à briser le blocus

Israël a affirmé jeudi qu'aucun des navires de la flottille pour Gaza n'avait réussi à briser le blocus imposé au territoire palestinien, après l'interception en Méditerranée de la quasi-totalité des bateaux transportant des militants propalestiniens et de l'aide humanitaire.

« Aucun des yachts de provocation Hamas-Sumud n'a réussi dans sa tentative d'entrer dans une zone de combat active ou de briser le blocus naval légal », a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué, ajoutant qu'un « dernier navire (...) reste à distance ».

Si ce navire « s'approche, sa tentative d'entrer dans une zone de combat active et de franchir le blocus sera également empêchée », a ajouté la même source.