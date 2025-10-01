Flottille pour Gaza : Israël dit avoir stoppé "plusieurs navires" sans dommages

Israël a déjà stoppé "plusieurs navires" de la flottille pour Gaza sans dommages, a déclaré mercredi soir le ministère des Affaires étrangères israélien après que les organisateurs du convoi maritime ont annoncé son interception par des forces israéliennes.

"Plusieurs navires de la flottille (...) ont déjà été arrêtés en toute sécurité et leurs passagers sont en cours de transfert vers un port israélien", écrit le ministère sur X.

"Greta et ses amis sont sains et saufs", ajoute le message assorti d'une courte vidéo montrant l'activiste suédoise Greta Thunberg en train de récupérer des effets personnels dont un chapeau à tête de grenouille, alors qu'elle est entourée par des hommes armés.

mj/liu

