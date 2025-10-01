Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos

Flottille pour Gaza : Israël dit avoir stoppé "plusieurs navires" sans dommages

AFP / le 01 octobre 2025 à 23h24

Israël a déjà stoppé "plusieurs navires" de la flottille pour Gaza sans dommages, a déclaré mercredi soir le ministère des Affaires étrangères israélien après que les organisateurs du convoi maritime ont annoncé son interception par des forces israéliennes.

"Plusieurs navires de la flottille (...) ont déjà été arrêtés en toute sécurité et leurs passagers sont en cours de transfert vers un port israélien", écrit le ministère sur X.

"Greta et ses amis sont sains et saufs", ajoute le message assorti d'une courte vidéo montrant l'activiste suédoise Greta Thunberg en train de récupérer des effets personnels dont un chapeau à tête de grenouille, alors qu'elle est entourée par des hommes armés.

mj/liu

© Agence France-Presse


Israël a déjà stoppé "plusieurs navires" de la flottille pour Gaza sans dommages, a déclaré mercredi soir le ministère des Affaires étrangères israélien après que les organisateurs du convoi maritime ont annoncé son interception par des forces israéliennes.
"Plusieurs navires de la flottille (...) ont déjà été arrêtés en toute sécurité et leurs passagers sont en cours de transfert vers un port israélien", écrit le ministère sur X.
"Greta et ses amis sont sains et saufs", ajoute le message assorti d'une courte vidéo montrant l'activiste suédoise Greta Thunberg en train de récupérer des effets personnels dont un chapeau à tête de grenouille, alors qu'elle est entourée par des hommes armés.
mj/liu
© Agence France-Presse
...

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés