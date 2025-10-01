Brax se rend dans la Békaa pour défendre sa demande de délai pour la régularisation des stations-service

Le président du syndicat des propriétaires de stations-service, Georges Brax, s'est rendu dans la Békaa pour défendre auprès du mohafez de Baalbeck-Hermel Bachir Khodr sa demande de délai en vue de la régularisation des stations-service, une cause qu’il avait déjà plaidée auprès du mohafez de Beyrouth, Marwan Abboud, il y a une dizaine de jours.

Le syndicat s’est fixé cette mission à la suite d’une demande récemment formulée par le ministère de l’Énergie et de l’Eau à celui de l’Intérieur et des Municipalités, réclamant la fermeture des stations qui ne sont pas en règle vis-à-vis de la loi. Il reproche aux autorités de mettre dans le même panier les stations-service qui n’ont pas encore renouvelé leur licence pour des raisons liées à la complexité des procédures administratives – et parfois aux investissements nécessaires pour mettre les installations aux normes – et celles qui ont toujours opéré dans l’illégalité.

Il demande également que les stations ayant déposé un dossier de régularisation ou de renouvellement de licence durant cette période « puissent poursuivre normalement leur activité jusqu’à l’achèvement des démarches de délivrance des licences, en veillant au respect de la distance minimale imposée par le décret 5509, soit un rayon de 800 mètres ».

Le mohafez de Beyrouth avait, lui, émis le 11 septembre dernier un avis accordant un délai jusqu’au 31 décembre prochain à condition de déposer un dossier attestant de la conformité de la station ainsi qu’une demande de licence, sous peine de fermeture sous scellés. Le syndicat avait alors demandé que ce délai soit repoussé au 31 mars 2026.