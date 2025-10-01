La Croix-Rouge annonce être « contrainte » de suspendre ses opérations à Gaza-ville

La Croix-Rouge a indiqué mercredi être « contrainte » de suspendre temporairement ses activités à Gaza-ville en raison de l'intensification des opérations militaires israéliennes, tout en avertissant que « des dizaines de milliers de personnes » restées sur place faisaient face à des « conditions humanitaires effroyables ».

« L'intensification des opérations militaires à Gaza-ville a forcé le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à suspendre temporairement ses activités dans son bureau de Gaza-ville et à relocaliser son personnel dans ses bureaux du sud de la bande de Gaza, afin d'assurer la sécurité des équipes et la continuité des opérations », a-t-il indiqué dans un communiqué.



