Dernières Infos - Gaza

La Croix-Rouge annonce être « contrainte » de suspendre ses opérations à Gaza-ville

AFP / le 01 octobre 2025 à 14h16

Un jeune Palestinien inspecte les dégâts dans une école des Nations unies où des déplacés s’étaient réfugiés, après qu’elle a été frappée lors de raids israéliens nocturnes, dans le quartier de Zeitoun à Gaza-ville, le 1er octobre 2025, au cours d’une opération militaire israélienne. Photo Reuters/ Ebrahim Hajjaj.

La Croix-Rouge a indiqué mercredi être « contrainte » de suspendre temporairement ses activités à Gaza-ville en raison de l'intensification des opérations militaires israéliennes, tout en avertissant que « des dizaines de milliers de personnes » restées sur place faisaient face à des « conditions humanitaires effroyables ».

« L'intensification des opérations militaires à Gaza-ville a forcé le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à suspendre temporairement ses activités dans son bureau de Gaza-ville et à relocaliser son personnel dans ses bureaux du sud de la bande de Gaza, afin d'assurer la sécurité des équipes et la continuité des opérations », a-t-il indiqué dans un communiqué.



