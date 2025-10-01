Les secours rapportent « jusqu'à 60 morts » après un violent séisme

Les secours font état d'un bilan allant « jusqu'à 60 morts » mercredi alors que les blessés affluent au lendemain d'un violent séisme de magnitude 6,9 dans l'archipel des Philippines qui se remet encore d'intempéries meurtrières ces derniers jours.

« Nous recevons un nombre croissant de signalements de victimes », a déclaré Rafaelito Alejandro, responsable adjoint du Bureau de la Défense Civile à des journalistes à Manille. « Nous avons reçu des informations indiquant que jusqu'à 60 personnes ont péri dans ce tremblement de terre » qui a frappé l'archipel mardi soir, a-t-il précisé.

L'épicentre de la secousse a été détecté en mer à proximité de l'île de Cebu au centre de l'archipel mardi à 12H59 GMT (21H59 heure locale), selon l'Institut d'études géologiques des Etats-Unis (USGS).

Dans la ville de Bogo, proche de l'épicentre, des enfants blessés pleurent et des adultes crient en recevant des soins sur des lits disposés sous des tentes bleues installées à l'entrée de l'hôpital provincial. Ils avaient été évacués du bâtiment par précaution face aux centaines de répliques qui ont secoué la région pendant la nuit.

Non loin, des employés de l'hôpital transportent des sacs mortuaires noirs sur des civières jusqu'à des vans, ont observé des journalistes de l'AFP.

Le secouriste Teddy Fontillas, 56 ans, qui dit n'avoir pas fermé l'oeil de la nuit, explique que des patients doivent être transférés dans d'autres hôpitaux, celui de Bogo ayant dépassé ses capacités.

« Nous sommes déjà dépassés, donc nous devons les amener en ville », dit-il, en référence à la capitale provinciale Cebu, située à environ 100 kilomètres au sud.

Des images filmées par des habitants et partagées sur les réseaux sociaux ont montré une église catholique ancienne sur l'île de Bantayan près de Cebu, ornée d'une guirlande d'ampoules osciller violemment avant que son clocher ne s'effondre.

« J'ai entendu un grand bruit venant de l'église, puis j'ai vu des pierres tomber de la structure. Heureusement, personne n'a été blessé », dit à l'AFP Martham Pacilan, un habitant de 25 ans de la station balnéaire de Bantayan, également proche de l'épicentre.

« J'étais à la fois sous le choc et paniqué, mais mon corps était paralysé, je suis resté là à attendre que les secousses s'arrêtent », raconte-t-il.

Plus de 300 répliques ont ébranlé la région, selon l'Institut philippin de volcanologie et de sismologie, ralentissant les efforts des sauveteurs.

L'électricité, un temps coupée, a été rétablie peu après minuit à Cebu et dans quatre autres grandes îles centrales, a indiqué le gestionnaire d'électricité local.

« Nous avons ressenti la secousse ici, dans notre caserne, elle était très forte », a confié à l'AFP Joey Leeguid, pompier à San Fernando, à Cebu.

« Sous le choc »

« J'avais l'impression que nous allions tous tomber. C'est la première fois que je vis ça », témoigne Agnes Merza, aide-soignante à Bantayan. « Les voisins sont tous partis en courant. Mes deux assistants adolescents se sont cachés sous une table, car c'est ce qu'on leur avait appris chez les scouts », raconte à l'AFP cette femme de 65 ans.

Les tremblements de terre sont quasi quotidiens aux Philippines, situées sur la Ceinture de feu du Pacifique, un arc de forte activité sismique qui s'étend du Japon à l'Asie du Sud-Est et à travers le bassin pacifique.

Un autre séisme, de magnitude 6, s'est produit mardi soir en Indonésie, avec un épicentre à environ 150 kilomètres à l'est de Surabaya, la deuxième ville du pays, à une profondeur de 13,9 kilomètres, selon l'USGS. Des dommages sur plusieurs maisons ont été signalés par l'agence nationale de gestion des catastrophe.

Le passage de la récente tempête Bualoi et du typhon Ragasa avaient causé une quarantaine de morts ces derniers jours dans l'archipel philippin où se produisent de nombreuses catastrophes naturelles.