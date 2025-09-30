Netanyahu informe son gouvernement du plan Trump pour Gaza

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré mardi qu'il s'apprêtait à informer son gouvernement des détails du plan pour Gaza présenté par le président américain, Donald Trump, après des entretiens entre les deux dirigeants à la Maison Blanche.

"A Washington, je suis parvenu à une entente avec le président Trump sur un cadre pour la libération de tous nos otages et la réalisation de l'ensemble des objectifs de guerre que nous nous sommes fixés", a affirmé M. Netanyahu au début d'une réunion du gouvernement, tenue peu après son retour en Israël, selon une vidéo diffusée par le bureau du Premier ministre.

"Je fournirai un rapport plus détaillé aux membres du gouvernement et aux membres du cabinet" de sécurité, a-t-il ajouté.

