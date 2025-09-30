Menu
Dernières Infos - Consommation

Le prix de l'essence stagne au Liban, le diesel et le gaz en hausse au Liban


OLJ / le 30 septembre 2025 à 12h47

Le prix de l'essence stagne au Liban, le diesel et le gaz en hausse au Liban

Des véhicules pris dans un bouchon dans le centre-ville de Beyrouth, le 1er août 2025. Photo L'Orient-Le Jour

Après la baisse de vendredi, qui a mis fin à environ un mois de hausse modérée mais continue, les prix de l'essence sont restés inchangés mardi, selon la dernière grille des tarifs publiée par le ministère de l’Énergie et de l’Eau.

En revanche, le diesel comme le gaz domestique ont renchéri.

Voici les nouveaux tarifs :

– 20 litres d’essence à 95 octane : 1.490.000 livres libanaises (inchangé par rapport à vendredi)

– 20 litres d’essence à 98 octane : 1.530.000 LL (inchangé)

– 20 litres de diesel (pour les véhicules) : 1.381.000 LL (+7.000 LL)

– Bonbonne de gaz domestique : 1.096.000 LL (+28.000 LL)

– Kilolitre de mazout (utilisé pour approvisionner les générateurs électriques privés) : 709,82 dollars (+3,84 dollars).

