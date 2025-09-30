Le prix de l'essence stagne au Liban, le diesel et le gaz en hausse au Liban

Après la baisse de vendredi, qui a mis fin à environ un mois de hausse modérée mais continue, les prix de l'essence sont restés inchangés mardi, selon la dernière grille des tarifs publiée par le ministère de l’Énergie et de l’Eau.

En revanche, le diesel comme le gaz domestique ont renchéri.

Voici les nouveaux tarifs :

– 20 litres d’essence à 95 octane : 1.490.000 livres libanaises (inchangé par rapport à vendredi)

– 20 litres d’essence à 98 octane : 1.530.000 LL (inchangé)

– 20 litres de diesel (pour les véhicules) : 1.381.000 LL (+7.000 LL)

– Bonbonne de gaz domestique : 1.096.000 LL (+28.000 LL)

– Kilolitre de mazout (utilisé pour approvisionner les générateurs électriques privés) : 709,82 dollars (+3,84 dollars).