Affaire Casino du Liban : Roland Khoury libéré sous caution

L’ancien PDG du Casino du Liban, Roland Khoury, ainsi que les autres détenus dans l’affaire du Casino du Liban, Jad Gharios, PDG de la société Online support services (OSS), et Dany Abboud, cadre dans la même compagnie, ont été libérés lundi sous caution par la chambre d’accusation du Mont-Liban présidée par le juge Fadi Aridi, a confirmé à L'Orient-Le Jour une source judiciaire. Le montant de la caution serait de 20 milliards de livres libanaises, selon la même source. Celle-ci indique que le dossier aurait été déféré devant le juge unique pénal du Kesrouan.

Le juge d’instruction du Mont-Liban, Tarek Bou Nassar, avait refusé le 5 septembre une demande de remise en liberté des trois prévenus. Ceux-ci avaient fait appel auprès de la chambre d'accusation du Mont-Liban. Le magistrat avait rendu une décision dans laquelle il accusait de « dilapidation de fonds publics » Roland Khoury et Jad Gharios, liée par un contrat de gestion de jeux de hasard avec le Casino du Liban, via la plateforme Betarabia, opérateur légal des jeux de casino en ligne. Il s’agit, pour la justice, d’une affaire de corruption favorisée par l’ouverture de nombreuses salles de jeux dans plusieurs régions du pays, alors que cette pratique est interdite dans le contrat en question, conformément à la loi qui réserve l’exclusivité géographique de ces jeux dans l’enceinte du Casino du Liban.

Cette extension illégale serait à l’origine d’un vaste marché noir impliquant une dilapidation de plusieurs millions de dollars, qui auraient dû revenir à l’État si les joueurs s’étaient exclusivement rendus au Casino de Maameltein ou s’ils avaient joué sur la plateforme Betarabia, autorisée par l’État.

Le président du Courant patriotique libre, le député Gebran Bassil, a écrit sur son compte X : « Nous sommes Roland Khoury et vous êtes Riad Salamé… notre place est la liberté et la vôtre est dans l’obscurité. Nous resterons dans notre Courant libre et vous resterez dans votre système financier. »

Arrêté pour détournement de fonds publics, l'ex-gouverneur de la Banque du Liban, Riad Salamé a été libéré vendredi soir après avoir versé une caution de 14 millions de dollars. M. Bassil a vivement critiqué la libération de l’ex-gouverneur de la Banque du Liban (BDL), Riad Salamé, mettant en cause l’origine des fonds utilisés pour payer sa caution record de 14 millions de dollars. M. Bassil a toujours dénoncé l’arrestation de Roland Khoury affirmant qu'il « a combattu le marché noir et lorsqu'il a été arrêté, les ressources du casino ont diminué de moitié et le marché noir en a profité » et que « Roland Khoury est un prisonnier politique ».