Moscou prévoit d'enrôler 135.000 hommes pour le service militaire

La campagne de conscription militaire d'automne en Russie a pour objectif cette année de recruter 135.000 jeunes hommes âgés de 18 à 30 ans, selon un décret signé lundi par le président Vladimir Poutine. Ces soldats devront être recrutés entre le 1er octobre et le 31 décembre pour effectuer leur service militaire obligatoire, qui dure un an en Russie. Le pays organise chaque année deux campagnes d'enrôlement, l'une au printemps et l'autre à l'automne.

Depuis le début de son attaque à grande échelle contre l'Ukraine, en février 2022, l'armée russe assure que ces recrues ne sont pas déployées sur le champ de bataille contre les troupes ukrainiennes et effectuent des tâches subalternes en Russie. La campagne de conscription militaire du printemps 2025 avait eu pour objectif de recruter 160.000 hommes, et celle d'automne 2024, 133.000 hommes.

Ces conscrits sont à distinguer des plus de 300.000 réservistes mobilisés pour aller combattre en Ukraine à partir de l'automne 2022 et qui, eux, avaient déjà effectué auparavant leur service militaire dans l'armée russe. Le déploiement sur le front de conscrits est un sujet sensible en Russie, en particulier depuis la première guerre de Tchétchénie (1994-1996) qui avait vu de jeunes hommes faisant leur service militaire être envoyés, blessés et tués au combat, suscitant une forte émotion au sein de la population.

Dans le cadre de la guerre contre l'Ukraine, des cas de conscrits se retrouvant sur le champ de bataille ont néanmoins été signalés à plusieurs reprises. En août 2024, Kiev avait ainsi affirmé avoir fait prisonniers des conscrits lors de son offensive surprise dans la région russe de Koursk, frontalière de l'Ukraine. En 2023, la Russie a adopté une loi repoussant à partir du 1er janvier 2024 l'âge limite de la conscription de 27 à 30 ans.