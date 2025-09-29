La Turquie au secours d'un des bateaux en panne

La Turquie s'est portée lundi au secours d'un des bateaux de la flottille en route pour Gaza victime d'une avarie, ont rapporté les organisateurs et l'agence étatique Anadolu. La plateforme qui opère la « flottille de la liberté » a pour sa part annoncé sur son site la panne et affirmé que toutes les personnes à bord ont été secourues, sans mentionner l'intervention de la Turquie. « Tous les participants ont été transférés sains et saufs sur un autre bateau. Certains seront réaffectés à d'autres navires et seront ramenés à terre », précise le communiqué.

Selon Anadolu, le bateau Johnny M. se trouvait dans les eaux internationales entre la Crète, Chypre et l'Égypte lorsqu'il a lancé un appel de détresse lundi matin tôt. Les autorités turques et le Croissant-Rouge turc ont coordonné l'opération d'évacuation. Selon le capitaine de l'un des navires dépêchés sur place, Semih Fener, qui a parlé à Anadolu, l'incident était dû à une panne technique. « Nous avons récupéré douze personnes que nous avons réparties sur d'autres bateaux. Quatre personnes devront rentrer chez elles » via la Turquie, a-t-il déclaré.

La flottille qui compte arriver « dans quatre jours » à Gaza pour y délivrer de l'aide humanitaire a subi plusieurs attaques condamnées par l'ONU et l'Union européenne. L'Italie et l'Espagne ont dépêché des bâtiments militaires à proximité des bateaux, partis au début du mois de Barcelone, en Espagne, pour assurer leur protection.



