Que prévoit le plan de Tony Blair pour Gaza ?

L’administration Trump et plusieurs États arabes et d'autres pays à majorité musulmane, tels que la Turquie, l'Indonésie et le Pakistan, ont approuvé un nouveau plan de cessez-le-feu à Gaza. Cette feuille de route, élaborée par l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair, ne prévoit aucun déplacement de population. Le plan propose la création, par le Conseil de sécurité de l’ONU, d’une Autorité internationale de transition pour Gaza (la GITA) — un organe de gouvernance palestino-arabe chargé d’assurer la sécurité dans l’enclave.

Pour mieux comprendre les enjeux de cette initiative, nous en parlons avec Yasmina Asrarguis, chercheuse associée à l’Université de Princeton.