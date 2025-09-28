Nouvelle attaque russe en Ukraine, au moins quatre morts à Kiev

L'Ukraine a accusé dimanche la Russie d'avoir lancé dans la nuit une attaque massive avec des centaines de drones et missiles qui ont fait au moins quatre morts dont une fillette de 12 ans et des dizaines de blessés, au moment où la Pologne voisine a mobilisé l'aviation pour sécuriser son espace aérien.

Ces nouveaux bombardements surviennent après que Moscou a mis en garde les puissances de l'Otan contre toute réaction aux incursions présumées dans leur espace aérien et que l'Ukraine dit avoir reçu son premier système antiaérien Patriot d'Israël.

Les efforts diplomatiques visant à mettre fin à la guerre ont échoué, la Russie se disant déterminée à poursuivre son offensive. « Moscou veut continuer à se battre et à tuer et ne mérite que la pression la plus sévère de la part du monde entier », a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky à la suite des frappes, qui ont duré 12 heures.

Mark Sergeev, un habitant de Kiev, et sa famille dormaient lorsque un missile a frappé leur appartement au milieu de la nuit. « Je n'arrive toujours pas à croire que les enfants soient en vie. C'est une véritable bénédiction. Ils se trouvaient sous le toit lorsque le missile a frappé. Le toit a été arraché juste au-dessus du lit de mon fils aîné », a raconté cet homme de 35 ans à l'AFP.

Anna, 26 ans, une autre victime de l'attaque, a expliqué que son appartement était couvert de débris de verre après avoir été touché. « J'ai entendu une roquette voler pendant longtemps, puis il y a eu une explosion et les fenêtres se sont brisées », a-t-elle dit.

Volodymyr Zelensky a publié une vidéo montrant des immeubles résidentiels en proie aux flammes, alors que 40 personnes ont été blessées à travers le pays dans les régions de Zaporijia, Odessa, Soumy, Tcherkassy et Mykolaïv, selon les autorités. Dans la région de Kiev, autour de la capitale, les frappes russes ont fait au moins 27 blessés, a déclaré Mykola Kalachnyk, chef de l'administration militaire, sur Telegram.

La Russie a réagi dimanche en affirmant avoir touché des cibles militaires en Ukraine. « Cette nuit, les forces armées de la Fédération de Russie ont mené une frappe massive contre des entreprises du complexe militaro-industriel ukrainien », a annoncé le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

Les services de secours ont précisé que la dépouille de la fillette décédée a été dégagée des décombres d'un immeuble résidentiel de cinq étages du quartier de Solomianski, où deux personnes sont également mortes dans un institut de cardiologie. Le toit d'une école a par ailleurs pris dans le quartier de Darnytski, ont précisé les secours qui ont publié des images des pompiers luttant contre des flammes ravageant la façade d'un immeuble.

La ville de Zaporijjia dans le sud-est a, elle, été frappée « au moins quatre fois », d'après le gouverneur de la région éponyme Ivan Fedorov, qui a fait état de quatre blessés.

« Ils le regretteront »

Le chef de l’administration présidentielle ukrainienne, Andriy Yermak, a accusé Moscou de mener une « guerre contre les civils ». « Il y aura une réponse à ces actions. Mais les coups de l’Occident portés à l'économie de la Russie doivent également être renforcés », a-t-il affirmé. De son côté, le ministère de la Défense russe a déclaré dimanche que 41 drones ukrainiens avaient été abattus dans la nuit.

A l'ouest de l'Ukraine, la Pologne a annoncé mobiliser son aviation de façon « préventive » après les incursions dans son espace aérien d'une vingtaine de drones russes, et de trois avions de combat dans le ciel estonien en moins de deux semaines. Ces mesures visent à protéger la population, en particulier dans les zones frontalières avec l’Ukraine, ont précisé les autorités.

L'attaque russe a également eu lieu avant les élections législatives en Moldavie, autre pays voisin de l'Ukraine, qui choisit dimanche son avenir entre la poursuite sur la voie de l'Union européenne ou un rapprochement avec Moscou. Parallèlement, l'Otan a annoncé dans la soirée de samedi à dimanche le renforcement de sa « vigilance » et de ses moyens dans la région Baltique, à la suite de récents survols de drones au Danemark.

Les dirigeants de l'Alliance « sont en contact permanent avec leurs homologues danois », souligne l'Otan. « Nous allons renforcer encore davantage notre vigilance grâce à de nouveaux moyens », a indiqué Martin O'Donnell, porte-parole du commandement suprême des alliés en Europe, dans une déclaration transmise à la presse.

Ces dernières semaines, plusieurs pays européens ont accusé la Russie d’avoir violé leur espace aérien avec des drones et des avions de chasse, ce que l’Otan considère comme un test de sa détermination. La Russie a nié être responsable de ces intrusions ou avoir l’intention d’attaquer un pays membre de l’Alliance. « Toute agression contre mon pays entraînera une réponse résolue », avait réagi samedi devant l’Assemblée générale des Nations unies à New York, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

Lors d'une conférence de presse après son discours, Sergueï Lavrov avait insisté: « Si l'on tente d'abattre un engin volant, quel qu'il soit, au-dessus de notre territoire, dans notre espace aérien, alors je pense qu'ils le regretteront ».



