Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Guerre

Zelensky dit que l'Ukraine a reçu un système antiaérien Patriot d'Israël


AFP / le 27 septembre 2025 à 17h29

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse à Kiev, le 27 septembre 2025. Photo AFP TETIANA DZHAFAROVA

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a annoncé samedi que l'Ukraine avait reçu d'Israël un système antiaérien Patriot, un armement de fabrication américaine coûteux et essentiel pour repousser les attaques de missiles russes visant le pays.

« Un système israélien (Patriot) fonctionne en Ukraine, cela fait un mois qu'il fonctionne », a déclaré M. Zelensky lors d'une conférence de presse, sans préciser si Kiev l'avait acheté ou obtenu gratuitement.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a annoncé samedi que l'Ukraine avait reçu d'Israël un système antiaérien Patriot, un armement de fabrication américaine coûteux et essentiel pour repousser les attaques de missiles russes visant le pays.

« Un système israélien (Patriot) fonctionne en Ukraine, cela fait un mois qu'il fonctionne », a déclaré M. Zelensky lors d'une conférence de presse, sans préciser si Kiev l'avait acheté ou obtenu gratuitement.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés