Zelensky dit que l'Ukraine a reçu un système antiaérien Patriot d'Israël

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a annoncé samedi que l'Ukraine avait reçu d'Israël un système antiaérien Patriot, un armement de fabrication américaine coûteux et essentiel pour repousser les attaques de missiles russes visant le pays.

« Un système israélien (Patriot) fonctionne en Ukraine, cela fait un mois qu'il fonctionne », a déclaré M. Zelensky lors d'une conférence de presse, sans préciser si Kiev l'avait acheté ou obtenu gratuitement.