Dernières Infos - Nucléaire iranien

Le président iranien dit que les Etats-Unis ont exigé de l'Iran « de leur céder tout » son uranium enrichi


AFP / le 27 septembre 2025 à 12h26

Mohammad Eslami, directeur de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (AEOI), s'exprime lors de la 69e session plénière ordinaire de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) à son siège à Vienne, en Autriche, le 15 septembre 2025. Photo Joe Klamar / AFP

Le président iranien Massoud Pezeshkian a affirmé samedi que les Etats-Unis avaient exigé de l'Iran qu'il lui remette « tout » son uranium enrichi en échange d'une prolongation pour trois mois d'une suspension des sanctions, qualifiant cette requête d' « inacceptable ».

« Ils veulent que nous leur cédions tout notre uranium enrichi », a déclaré à la télévision d'Etat M. Pezeshkian avant de s'envoler de New York, où il a assisté à l'Assemblée générale de l'ONU, pour Téhéran.

« Dans quelques mois, ils auront une nouvelle exigence et diront (de nouveau) qu'ils veulent rétablir le snapback », a ajouté le président iranien, en référence au mécanisme de rétablissement des sanctions onusiennes qui entrera en vigueur sauf rebondissement dans la nuit de samedi à dimanche.

