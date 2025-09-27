La Cour suprême autorise Trump à geler quatre milliards de dollars d'aide internationale

La Cour suprême américaine a autorisé vendredi l'administration Trump à geler plus de quatre milliards de dollars d'aide internationale pourtant approuvés par le Congrès.

Les juges de la plus haute juridiction des États-Unis ont estimé que l'autorité du président en matière d'affaires étrangères semblait « l'emporter sur le potentiel préjudice » que pourraient subir les populations normalement destinataires de ces fonds.

La Cour à majorité conservatrice a néanmoins précisé que son rendu n'était pas une décision définitive, et ne permettait que de geler temporairement cet argent tandis que l'affaire suit son cours dans les tribunaux de moindre instance.

Depuis son retour à la Maison Blanche en janvier, Donald Trump a bloqué des milliards de dollars destinés à l'aide internationale et formellement démantelé l'agence américaine pour le développement international (USAID), aujourd'hui dépendante du département d'État, chargé de la diplomatie. Plus importante agence humanitaire au niveau mondial, l'USAID était impliquée dans des programmes de santé et d'aide d'urgence dans environ 120 pays.

Les trois juges libéraux de la Cour suprême ont exprimé leur désaccord vendredi. La juge Elena Kagan a notamment dénoncé une décision « en contradiction avec la séparation des pouvoirs ».