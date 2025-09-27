Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Irak

Bagdad reprend les exportations de pétrole du Kurdistan après un arrêt de deux ans


AFP / le 27 septembre 2025 à 08h06

L'Irak a repris samedi ses exportations de pétrole de la région autonome du Kurdistan, dans le nord du pays, après plus de deux ans d'interruption en raison de différends juridiques et techniques, a indiqué un média d'Etat.

L'agence de presse officielle INA a annoncé la « reprise des exportations de pétrole depuis les champs de la région du Kurdistan irakien » après la fermeture en 2023 d'un pipeline clé traversant la Turquie.

L'Irak a repris samedi ses exportations de pétrole de la région autonome du Kurdistan, dans le nord du pays, après plus de deux ans d'interruption en raison de différends juridiques et techniques, a indiqué un média d'Etat.

L'agence de presse officielle INA a annoncé la « reprise des exportations de pétrole depuis les champs de la région du Kurdistan irakien » après la fermeture en 2023 d'un pipeline clé traversant la Turquie.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés