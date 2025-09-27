Bagdad reprend les exportations de pétrole du Kurdistan après un arrêt de deux ans

L'Irak a repris samedi ses exportations de pétrole de la région autonome du Kurdistan, dans le nord du pays, après plus de deux ans d'interruption en raison de différends juridiques et techniques, a indiqué un média d'Etat.

L'agence de presse officielle INA a annoncé la « reprise des exportations de pétrole depuis les champs de la région du Kurdistan irakien » après la fermeture en 2023 d'un pipeline clé traversant la Turquie.