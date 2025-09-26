Arrestations à Naplouse et réouverture du poste-frontière d'Allenby

L'armée israélienne a arrêté durant la nuit de jeudi à vendredi plusieurs Palestiniens à Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie, a constaté vendredi un collaborateur de l'AFP sur place. Sollicitée par l'AFP, l'armée a confirmé ce raid. « Les forces ont opéré dans la région de Naplouse afin d'arrêter plusieurs suspects impliqués dans des activités terroristes, et par la suite, les suspects ont été transférés vers le Shin Bet pour un interrogatoire », a déclaré un porte-parole à l'AFP, en référence au service de renseignement intérieur israélien.

Un responsable du Hamas a affirmé que des « anciens détenus, journalistes, universitaires et membres du parlement » avaient été appréhendés. Ces arrestations « ne feront qu'attiser la colère », a commenté Abdoul Rahman Shadid, un représentant officiel du mouvement islamiste en Cisjordanie.

Le poste-frontière d'Allenby a par ailleurs rouvert vendredi, mais plus tard que prévu. Seul point de passage permettant aux Palestiniens de ce territoire occupé par Israël depuis 1967 de le quitter sans avoir à passer par Israël, ce poste-frontière avait été fermé le 18 septembre après qu'un chauffeur de camion jordanien transportant de l'aide humanitaire vers Gaza avait ouvert le feu en direction du côté tenu par Israël, tuant deux soldats israéliens.

Vers 11h00 (08h00 GMT), des voyageurs palestiniens ont confirmé la réouverture, avec environ trois heures de retard sur l'horaire prévu. Des milliers de personnes s'étaient réunies devant ce terminal, comme l'a constaté un correspondant de l'AFP sur place.

Les violences en Cisjordanie se sont accrues depuis le début de la guerre à Gaza le 7 octobre 2023. Au moins 981 Palestiniens, parmi lesquels de nombreux combattants, mais aussi des civils, y ont été tués par des soldats ou des colons israéliens, selon un décompte de l'AFP établi à partir de données de l'Autorité palestinienne.

Dans le même temps, au moins 36 Israéliens, parmi lesquels des civils et des soldats, y ont été tués dans des attaques palestiniennes ou lors d'opérations militaires israéliennes, selon des données officielles israéliennes.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déjà affirmé que son gouvernement allait étendre la colonisation juive en Cisjordanie occupée. Et les ministres israéliens d'extrême droite, Itamar Ben Gvir et Bezalel Smotrich, vont plus loin, appelant à son annexion.

Le président américain Donald Trump a pour la première fois publiquement pris position sur ce sujet jeudi après s'être entretenu avec le chef du gouvernement israélien. « Je ne permettrai pas à Israël d'annexer la Cisjordanie. Non, je ne le permettrai pas. Cela n'arrivera pas », a-t-il déclaré.