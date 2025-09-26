Netanyahu soutient à l'ONU le rétablissement des sanctions contre l'Iran
le 26 septembre 2025 à 17h27
Un drapeau iranien. AFP
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a soutenu vendredi le rétablissement des sanctions de l'ONU contre Téhéran attendu samedi, appelant à la « vigilance » contre la menace du programme nucléaire iranien.
Grâce aux frappes israéliennes et américaines de juin contre des sites nucléaires iraniens, « nous avons levé une menace existentielle » contre Israël « et une menace mortelle contre le monde civilisé, nous avons chassé un nuage noir qui aurait pu tuer des millions et des millions de personnes », a-t-il déclaré à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU.
« Mais nous ne devons pas permettre à l'Iran de conserver ses capacités nucléaires militaires », les stocks d'uranium enrichi « doivent être éliminés et demain (samedi), les sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU contre l'Iran doivent être rétablies », a-t-il ajouté.
