Netanyahu soutient à l'ONU le rétablissement des sanctions contre l'Iran

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a soutenu vendredi le rétablissement des sanctions de l'ONU contre Téhéran attendu samedi, appelant à la « vigilance » contre la menace du programme nucléaire iranien.

Grâce aux frappes israéliennes et américaines de juin contre des sites nucléaires iraniens, « nous avons levé une menace existentielle » contre Israël « et une menace mortelle contre le monde civilisé, nous avons chassé un nuage noir qui aurait pu tuer des millions et des millions de personnes », a-t-il déclaré à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU.

« Mais nous ne devons pas permettre à l'Iran de conserver ses capacités nucléaires militaires », les stocks d'uranium enrichi « doivent être éliminés et demain (samedi), les sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU contre l'Iran doivent être rétablies », a-t-il ajouté.