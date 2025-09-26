Le Pentagone convoque tous ses hauts gradés pour une réunion la semaine prochaine

Le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, s'exprimera en début de semaine prochaine devant les plus hauts gradés de l'armée des Etats-Unis venus du monde entier, a annoncé jeudi Donald Trump. Le président américain a confirmé à la presse dans le Bureau ovale cette réunion très inhabituelle, en disant: « J'adore ça. Je veux dire, je pense que c'est génial ». « Laissons-le sympathiser avec les généraux et amiraux venus du monde entier », a-t-il ajouté. Le vice-président américain, JD Vance, a également minimisé l'importance de cette réunion, affirmant aux journalistes que cela n'était « pas du tout inhabituel » et qu'il était « bizarre (que la presse) en ait fait une telle histoire ». Aucun responsable n'a explicité l'objectif de cette réunion.

Interrogé à ce sujet, Sean Parnell, le porte-parole du Pentagone, a simplement répondu dans un communiqué que Pete Hegseth « fera(it) un discours devant ses hauts responsables militaires en début de semaine prochaine », sans plus de précision. « Les gens sont très inquiets. Ils ne savent pas ce que cela signifie », a déclaré une personne anonyme citée par le Washington Post, qui avait révélé la tenue de cette réunion en la qualifiant de « hautement inhabituelle ».

En mai, Pete Hegseth a ordonné des réductions importantes du nombre de généraux et d'amiraux dans l'armée américaine, mais on ne sait pas si la réunion de la semaine prochaine est liée à cette directive. Le Pentagone a connu une série de bouleversements depuis le retour au pouvoir de Donald Trump en janvier, dont l'administration a limogé plusieurs hauts gradés, généralement sans fournir d'explication.