Dernières Infos - États-Unis

Le Pentagone convoque tous ses hauts gradés pour une réunion la semaine prochaine


AFP / le 26 septembre 2025 à 09h41

Le Pentagone, à Arlington, en Virginie. Photo d'illustration AFP

Le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, s'exprimera en début de semaine prochaine devant les plus hauts gradés de l'armée des Etats-Unis venus du monde entier, a annoncé jeudi Donald Trump. Le président américain a confirmé à la presse dans le Bureau ovale cette réunion très inhabituelle, en disant: « J'adore ça. Je veux dire, je pense que c'est génial ». « Laissons-le sympathiser avec les généraux et amiraux venus du monde entier », a-t-il ajouté. Le vice-président américain, JD Vance, a également minimisé l'importance de cette réunion, affirmant aux journalistes que cela n'était « pas du tout inhabituel » et qu'il était « bizarre (que la presse) en ait fait une telle histoire ». Aucun responsable n'a explicité l'objectif de cette réunion.

Interrogé à ce sujet, Sean Parnell, le porte-parole du Pentagone, a simplement répondu dans un communiqué que Pete Hegseth « fera(it) un discours devant ses hauts responsables militaires en début de semaine prochaine », sans plus de précision. « Les gens sont très inquiets. Ils ne savent pas ce que cela signifie », a déclaré une personne anonyme citée par le Washington Post, qui avait révélé la tenue de cette réunion en la qualifiant de « hautement inhabituelle ».

En mai, Pete Hegseth a ordonné des réductions importantes du nombre de généraux et d'amiraux dans l'armée américaine, mais on ne sait pas si la réunion de la semaine prochaine est liée à cette directive. Le Pentagone a connu une série de bouleversements depuis le retour au pouvoir de Donald Trump en janvier, dont l'administration a limogé plusieurs hauts gradés, généralement sans fournir d'explication.

Dernières infos

L'Orient-Le Jour
