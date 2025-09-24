Trump expose une photo de machine à signer pour ridiculiser Biden

La Maison Blanche a dévoilé jeudi une galerie de portraits d'anciens présidents dans laquelle celui de Joe Biden est remplacé par une photographie de machine à signer, dans la droite ligne des moqueries et attaques de Donald Trump contre son prédécesseur.

Le compte X de la présidence américaine a publié une vidéo montrant la succession de portraits en noir et blanc avec des cadres dorés installés dans une colonnade qui mène au Bureau ovale.

La vidéo est accompagnée du commentaire suivant: « Un embellissement de plus à la Maison Blanche », accompagné de deux émoticônes hilares.

Entre deux portraits de Donald Trump, qui a été élu une première fois en 2016 puis à nouveau en 2024, ce n'est pas le visage de l'ancien président démocrate qui apparaît mais une photographie de machine à signer (« autopen » en anglais) écrivant le nom de Joe Biden sur une feuille blanche.

L'actuel président républicain accuse l'entourage de son prédécesseur Joe Biden d'avoir « comploté » pour masquer le déclin de l'ancien président et d'avoir « usurpé » son pouvoir, en recourant justement à un tel équipement.

Selon Donald Trump, qui se moque très souvent de Joe Biden et son usage supposé abusif de l' »autopen », certaines décisions prises par le démocrate seraient donc nulles, en particulier des grâces accordées à certains responsables politiques ou à des proches.

Le milliardaire républicain a estimé que c'était là « l'un des scandales les plus dangereux et inquiétants de l'histoire américaine ».

Joe Biden, qui a disparu de la scène politique depuis l'investiture de son plus grand rival, a rejeté des allégations « ridicules et fausses ».

L'ancien président, aujourd'hui âgé de 82 ans, avait annoncé récemment souffrir d'une forme « agressive » de cancer de la prostate.

Son successeur a entrepris de redécorer la Maison Blanche à son goût, avec force ornements dorés et quelques tableaux le représentant. Il y fait par ailleurs construire une gigantesque salle de bal.