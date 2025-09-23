La Pologne rouvrira sa frontière avec le Bélarus, fermée pour des raisons de sécurité

Le Premier ministre polonais Donald Tusk a annoncé mardi que son pays rouvrirait cette semaine ses frontières avec le Bélarus, fermées début septembre en réponse à des manoeuvres militaires communes russo-bélarusses. Ces manoeuvres, dont le nom de code est Zapad-2025 (Ouest-2025), se sont déroulées du 12 au 16 septembre et ont provoqué une montée d'inquiétude en Pologne et dans les pays baltes, tous membres de l'OTAN et de l'Union européenne (UE).

Le Bélarus, une ancienne république soviétique, est un allié clé de la Russie, qui s'est servie du territoire bélarusse pour déclencher son offensive contre l'Ukraine en février 2022. « La fin de ces manoeuvres réduit, je ne dirais pas élimine, mais réduit les risques divers liés à l'attitude agressive de nos voisins orientaux », a déclaré à la presse le chef du gouvernement polonais.

« Donc, dans la nuit de mercredi à jeudi, à minuit, les postes-frontières seront rouverts », a-t-il dit, soulignant que « si nécessaire, si les tensions ou le comportement agressif de certains voisins s'intensifient, nous n'hésiterons pas à prendre à nouveau la décision de les fermer ». « Mais pour l'instant, il semble que ces raisons directes aient disparu », a-t-il ajouté.

Une importante route commerciale chinoise vers l'UE passe par la frontière entre le Bélarus et la Pologne et sa fermeture a provoqué, entre autres, l'arrêt du trafic ferroviaire chinois.

En visite à Varsovie, le 15 septembre, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a été « informé » des raisons de la fermeture de la frontière par son homologue polonais Radoslaw Sikorski, a annoncé alors le porte-parole du ministère polonais des Affaires étrangères.