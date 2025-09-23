Menu
Dernières Infos - Tensions

Drones à Copenhague: « trop tôt » pour dire si la Russie est impliquée


AFP / le 23 septembre 2025 à 15h18

Des voitures de police sont visibles près de l'aéroport de Copenhague le 23 septembre 2025. Photo AFP/STEVEN KNAP

Il est « trop tôt » pour savoir si la Russie est impliquée dans le survol de drones à Copenhague, où l'aéroport a dû être fermé lundi plusieurs heures, a affirmé le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte.

« Les Danois sont en train d'évaluer exactement ce qui s'est passé (...) Il est trop tôt pour se prononcer », a-t-il indiqué lors d'une conférence de presse, précisant qu'il avait échangé avec la Première ministre danoise.

Il est « trop tôt » pour savoir si la Russie est impliquée dans le survol de drones à Copenhague, où l'aéroport a dû être fermé lundi plusieurs heures, a affirmé le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte.

« Les Danois sont en train d'évaluer exactement ce qui s'est passé (...) Il est trop tôt pour se prononcer », a-t-il indiqué lors d'une conférence de presse, précisant qu'il avait échangé avec la Première ministre danoise.

