Drones à Copenhague: « trop tôt » pour dire si la Russie est impliquée

Il est « trop tôt » pour savoir si la Russie est impliquée dans le survol de drones à Copenhague, où l'aéroport a dû être fermé lundi plusieurs heures, a affirmé le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte.

« Les Danois sont en train d'évaluer exactement ce qui s'est passé (...) Il est trop tôt pour se prononcer », a-t-il indiqué lors d'une conférence de presse, précisant qu'il avait échangé avec la Première ministre danoise.