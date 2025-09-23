Duterte inculpé de trois chefs d'accusation pour crimes contre l'humanité

Les procureurs de la Cour pénale internationale (CPI) ont inculpé l’ancien président philippin Rodrigo Duterte de trois chefs d’accusation pour crimes contre l’humanité, lui reprochant d’être impliqué dans au moins 76 meurtres liés à sa « guerre contre la drogue ».

L’acte d’accusation fortement expurgé, daté du 4 juillet mais rendu public lundi, expose les accusations portées contre l’ex-dirigeant de 80 ans, détenu par la CPI à La Haye (Pays-Bas).

Le premier chef d’accusation concerne son rôle présumé de coauteur de 19 meurtres commis entre 2013 et 2016, lorsqu’il était maire de Davao. Le deuxième porte sur 14 meurtres de « cibles de grande valeur » en 2016 et 2017, alors qu’il était président. Le troisième chef d’accusation vise 43 meurtres lors d’opérations de « nettoyage » contre de petits consommateurs ou revendeurs de drogue présumés.

Ces opérations se sont déroulées dans tout le pays entre 2016 et 2018, selon les procureurs de la CPI. Elles « ont donné lieu à des milliers de meurtres, perpétrés de manière systématique tout au long de la période visée par l’acte d’accusation », ont-ils affirmé. Les accusations portées contre Duterte découlent de sa campagne menée pendant des années contre les consommateurs et trafiquants de drogue, qui, selon les organisations de défense des droits humains, a fait des milliers de morts.

Le mandat d’arrêt délivré contre Duterte le 7 mars contenait une accusation de crimes contre l’humanité liée à 43 meurtres présumés. Les accusations des procureurs ont été prononcées à la veille de la comparution prévue de Duterte devant la CPI. Cependant, cette audience a été reportée, la cour devant évaluer son état de santé. Son avocat, Nicholas Kaufman, a déclaré que son client « n’était pas apte à être jugé en raison de troubles cognitifs dans plusieurs domaines » et a demandé à la CPI de reporter indéfiniment la procédure.

Duterte a été arrêté à Manille le 11 mars, transféré aux Pays-Bas le soir même et détenu depuis lors dans le quartier pénitentiaire de la CPI à la prison de Scheveningen. Lors de sa première audience, suivie par liaison vidéo, il est apparu hébété et frêle, parlant à peine.