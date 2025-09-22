TikTok Etats-Unis utilisera une copie de l'algorithme, contrôlée par Oracle

La version américaine de TikTok, qui va devenir indépendante de sa maison mère ByteDance, utilisera une copie de l'algorithme actuel de la plateforme, dont les données seront inaccessibles au groupe chinois et gérées par la société américaine Oracle, a indiqué lundi un haut responsable américain.

Cette formule permet de satisfaire aux conditions fixées par le Congrès, qui craignait de voir les autorités chinoises accéder aux données des utilisateurs américains ou modifier l'algorithme pour les influencer.

Ce fameux algorithme est considéré comme la clef du succès, aux Etats-Unis, du réseau social, car ses recommandations incitent les internautes à passer, en moyenne, beaucoup plus de temps sur TikTok que sur Instagram ou Snapchat, selon les données du cabinet Emarketer.

L'application de courtes vidéos compte plus de 170 millions d'utilisateurs aux Etats-Unis. Géant de l'informatique à distance (cloud) et des systèmes d'information, Oracle héberge déjà les données des usagers américains de TikTok sur ses serveurs aux États-Unis.

La copie de l'algorithme va être « inspectée », testée, puis fera l'objet d'une « surveillance continue pour s'assurer qu'elle fonctionne normalement et n'est pas utilisée à des fins malveillantes, ou influencée sans autorisation », a indiqué le haut responsable.

Selon ce dernier, Donald Trump va prendre « plus tard cette semaine » un décret établissant que « les termes de l'accord » passé avec ByteDance « satisfont aux impératifs de sécurité nationale ». « Nous avons toute confiance dans le fait que cette proposition (...) est en conformité avec la loi », a insisté le responsable.

La filiale de TikTok aux États-Unis va changer de statuts et devenir une société commune, a indiqué le haut responsable, avec, à son capital, « une majorité d'investisseurs américains », et à son conseil, « une majorité » d'administrateurs issus des États-Unis. Le détail du nouvel actionnariat n'est pas encore arrêté, selon le gouvernement américain, qui a néanmoins précisé qu'Oracle et la société de capital-investissement Silver Lake détiendraient des part du futur ensemble.

Pas de participation pour l'Etat -

Mi-septembre, États-Unis et Chine ont annoncé être parvenu à un accord cadre sur l'avenir du TikTok américain, après plusieurs mois de discussions. Il prévoit que la participation de ByteDance descende légèrement en deçà de 20%, a confirmé le haut responsable, et que la majorité du capital soit détenue par des investisseurs américains.

La porte-parole de la Maison-Blanche Karoline Leavitt a déclaré samedi que six des sept membres du conseil d'administration de la société commune seraient américains. En vertu d'une loi votée en avril 2024, le Congrès américain mettait en demeure ByteDance de céder le contrôle de TikTok aux États-Unis, sous peine d'interdiction.

Selon le haut responsable, l'Etat américain n'aura pas de participation dans TikTok Etats-Unis ni d'action préférentielle (« golden share ») qui lui permettrait d'opposer son veto en cas de désaccord. Le gouvernement n'aura pas non plus de présence au conseil d'administration, a-t-il ajouté.

Donald Trump a affirmé jeudi que l'Etat américain recevrait une commission « énorme » des investisseurs de TikTok Etats-Unis, en contrepartie de son intervention pour trouver une issue au dossier. Décidé à ne pas laisser la plateforme disparaître aux Etats-Unis, le chef de l'Etat a repoussé à quatre reprises la date butoir pour la cession du TikTok américain, l'échéance étant désormais fixée au 16 décembre.

Selon le haut responsable, le TikTok américain nouvelle version aura une valorisation de « plusieurs milliards de dollars ». Wall Street a salué la montée en puissance d'Oracle dans le projet. Vers 16H25 GMT, le titre gagnait près de 5% à la Bourse de New York.

Le marché réagissait aussi favorablement à la désignation par le groupe texan de deux co-directeurs généraux, qui vont succéder à Safra Catz, aux commandes depuis 2014.

Des questions demeurent sur une possible baisse de qualité des résultats de l'algorithme, qui ne serait plus alimenté que par des données d'utilisateurs américains. Pour Jasmine Enberg, du cabinet Emarketer, les annonceurs pourraient ralentir ou suspendre leurs dépenses publicitaires sur la plateforme le temps d'évaluer les performances du nouveau TikTok Etats-Unis.



