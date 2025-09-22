Marwan Chahine reçoit le prix littéraire de L’Œuvre d’Orient

Le journaliste et écrivain Marwan Chahine recevra mercredi 24 septembre, le 14e prix littéraire de L’Œuvre d’Orient pour son ouvrage Beyrouth, 13 avril 1975. Autopsie d’une étincelle (Belfond, 2024). Créée pour mettre en lumière des textes consacrés aux chrétiens d’Orient, cette distinction souligne cette année un récit qui interroge la mémoire libanaise et son rapport au silence.

Remis en partenariat avec La Procure, ce prix littéraire entend sensibiliser à la situation des chrétiens d’Orient tout en mettant en avant la force d’espérance qui les anime malgré les épreuves. « Ce récit nous montre comment les chrétiens d’Orient sont imbriqués dans une mosaïque très complexe », relève le jury, qui insiste également sur « le travail remarquable accompli pour la mémoire des Libanais de toutes confessions ».

Le 13 avril 1975 revisité

Au cœur du livre : l’attaque d’un bus palestinien à Beyrouth le 13 avril 1975, date fatale qui marque le début de la guerre civile libanaise. Si l’épisode est inscrit dans toutes les mémoires, ses circonstances exactes demeurent entourées de zones d’ombre. Était-ce une provocation, une vengeance, un hasard tragique ? De retour au pays de son père, le journaliste Marwan Chahine s’attelle à reconstituer les faits en retrouvant un à un les acteurs et témoins du drame. Son enquête, à la frontière du récit journalistique, de l’essai historique et du thriller, est aussi une quête intime, portée par une question toujours actuelle : comment raconter nos histoires ?

Avec ce prix, Marwan Chahine confirme l’écho de son travail : son ouvrage avait déjà été distingué quelques mois plus tôt par le prix littéraire France-Liban, décerné par l’Association des écrivains de langue française (Adelf). Une double reconnaissance qui vient consacrer l’importance de son enquête dans la réflexion sur l’histoire et la mémoire du Liban.

Le prix sera remis mercredi à 18h à l’église de Saint-Germain-des-Prés (Paris 6e) par Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris, et Céline Guillaume, présidente de La Procure et du jury. L’événement sera suivi d’une table ronde en présence de l’auteur et de Mgr Hugues de Woillemont, directeur général de L’Œuvre d’Orient.