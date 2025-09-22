Washington met fin au statut de protection temporaire accordé aux migrants syriens

Les États-Unis vont mettre fin aux mesures de protection contre l'expulsion des migrants syriens, a annoncé vendredi le département de la Sécurité intérieure, dans le cadre de la vaste campagne menée par le président Donald Trump pour retirer leur statut légal aux migrants. Cette mesure mettra fin au statut de protection temporaire (SPT) de plus de 6 000 Syriens qui bénéficiaient de ce statut légal depuis 2012, selon un avis publié vendredi dans le Federal Register.

« La situation en Syrie n'empêche plus les ressortissants syriens de rentrer chez eux. La Syrie est un foyer de terrorisme et d'extrémisme depuis près de deux décennies, et il est contraire à notre intérêt national de permettre aux Syriens de rester dans notre pays », a déclaré Tricia McLaughlin, porte-parole du département de la Sécurité intérieure, dans un communiqué.

Ce communiqué précise que les ressortissants syriens vivant actuellement aux États-Unis ont 60 jours pour quitter volontairement le pays et rentrer chez eux. Tout ressortissant syrien admis sous le statut de protection temporaire qui se trouverait encore aux États-Unis après cette date pourrait faire l'objet d'une arrestation et d'une expulsion, précise le communiqué.

M. Trump, Républicain, a cherché à mettre fin au statut juridique temporaire de centaines de milliers de migrants aux États-Unis, y compris certains qui vivent et travaillent légalement dans le pays depuis des décennies. L'administration a déclaré que les protections contre l'expulsion avaient été abusivement utilisées dans le passé et que de nombreux migrants ne méritaient plus ces protections. Les démocrates et les défenseurs des migrants ont déclaré que les bénéficiaires du SPT pourraient être contraints de retourner dans des conditions dangereuses et que les employeurs américains dépendaient de leur main-d'œuvre.





Cette information est une version traduite par L'Orient-Le Jour d'une dépêche de Reuters en anglais