Netanyahu dit vouloir étendre la colonisation en Cisjordanie occupée

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a affirmé dimanche que son gouvernement allait étendre la colonisation juive en Cisjordanie occupée, en réaction aux reconnaissances d'un Etat palestinien par des pays occidentaux.

« Depuis des années, j'ai empêché la création de cet État terroriste malgré d’énormes pressions, tant à l'intérieur du pays qu'à l'international », a déclaré M. Netanyahu dans une vidéo diffusée par son bureau.

« Nous avons doublé les implantations juives en Judée et en Samarie (nom donné par Israël à la Cisjordanie, NDLR) et nous continuerons sur cette voie », a-t-il ajouté.

mib/cab

