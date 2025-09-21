Menu
Dernières Infos

Netanyahu dit vouloir étendre la colonisation en Cisjordanie occupée


AFP / le 21 septembre 2025 à 19h13

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a affirmé dimanche que son gouvernement allait étendre la colonisation juive en Cisjordanie occupée, en réaction aux reconnaissances d'un Etat palestinien par des pays occidentaux.

« Depuis des années, j'ai empêché la création de cet État terroriste malgré d’énormes pressions, tant à l'intérieur du pays qu'à l'international », a déclaré M. Netanyahu dans une vidéo diffusée par son bureau. 

« Nous avons doublé les implantations juives en Judée et en Samarie (nom donné par Israël à la Cisjordanie, NDLR) et nous continuerons sur cette voie », a-t-il ajouté.

mib/cab 

© Agence France-Presse

