Le principal parti d'opposition, le CHP, a réélu son chef

Le principal parti de l'opposition turque, le CHP, a réélu à sa tête Özgur Özel lors d'un congrès extraordinaire dimanche à Ankara, alors que la formation politique est visée par des enquêtes et arrestations à répétition.

Ce congrès a lieu alors que le Parti républicain du peuple (CHP, social-démocrate) cherche à consolider sa direction avant un procès potentiellement préjudiciable visant à évincer Özgur Özel de sa direction.

Le procès, dont la deuxième audience a eu lieu lundi, vise à annuler le résultat du congrès du CHP de novembre 2023, qui a élu M. Özel, en raison d'une fraude électorale présumée.

Dimanche, les délégués ont voté massivement en faveur de M. Özel qui a remporté tous les 835 votes valides, 82 votes ayant été déclarés invalides. Il était le seul candidat.

Cette réélection pourrait invalider les bases légales du procès contre le parti, dont la prochaine audience est prévue le 24 octobre.

« Le parti est attaqué, et ils essaient toutes les méthodes possibles », a déclaré M. Özel, cité par les médias turcs, après le scrutin.

« Nos experts juridiques et nos administrateurs prennent les mesures les plus appropriées contre cela. Avec la tenue de ce congrès, tous leurs arguments (légaux) sont balayés », a-t-il affirmé.

Outre ce scrutin, le congrès du CHP s'est réuni pour définir une stratégie pour l'avenir face à des obstacles grandissants.

M. Özel, qui a pris en novembre 2023 les rênes d'un parti encore sonné par sa défaite six mois plus tôt à l'élection présidentielle, avait mené le parti vers une éclatante victoire aux élections locales de mars 2024 aux dépens du Parti de la justice et du développement (AKP, islmamo-conservateur) du président Recep Tayyip Erdogan, au pouvoir depuis 2002.

Le parti a été depuis la cible d'une vague d'arrestations et de poursuites judiciaires qui a culminé en mars avec l'emprisonnement du populaire maire d'Istanbul, Ekrem Imamoglu, sur la base d'accusations de « corruption » qu'il rejette.

L'arrestation et l'emprisonnement d'Imamoglu - candidat du CHP à l'élection présidentielle de 2028 - avait provoqué de nombreuses réactions internationales et suscité une contestation inédite dans le pays depuis douze ans.

Le 2 septembre, un tribunal a destitué le chef de la branche stambouliote du CHP, Özgur Celik, après avoir annulé les résultats du congrès provincial d'octobre 2023 qui l'avait élu, avec 195 autres personnes.

La branche du CHP à Istanbul doit quant à elle tenir son propre congrès extraordinaire mercredi pour réélire sa direction.