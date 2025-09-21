Le pape Léon XIV exprime sa solidarité avec « la terre martyrisée » de Gaza

Le pape Léon XIV a exprimé dimanche la solidarité de l'Eglise envers la population palestinienne de la « terre martyrisée » de Gaza et déclaré qu'il n'y avait « pas d'avenir fondé sur la violence, l'exil forcé, la vengeance », à l'issue de la prière dominicale de l'Angelus place Saint-Pierre.

S'adressant aux représentants d'associations catholiques rassemblées place Saint-Pierre derrière une banderole « paix pour Gaza », Léon XIV a salué « les initiatives qui dans toute l'Église expriment la solidarité avec les frères et sœurs qui souffrent dans cette terre martyrisée » de Gaza.

« Je le répète : il n'y a pas d'avenir fondé sur la violence, l'exil forcé, la vengeance », a-t-il poursuivi. « Les peuples ont besoin de paix », a-t-il ajouté, sous les applaudissements des fidèles.

Israël a lancé mardi une offensive majeure sur Gaza-ville, avec l'objectif affiché d'y anéantir le mouvement islamiste palestinien Hamas, dont l'attaque du 7 octobre 2023 en Israël a déclenché la guerre dans la bande de Gaza.

Cette offensive meurtrière, largement décriée par la communauté internationale, a provoqué la fuite de centaines de milliers d'habitants vers le sud du territoire, déjà complètement dévasté par bientôt deux années de guerre.