Hajj Hassan : La raison des menaces américaines et israéliennes est la force de la 'résistance'

Le député du Hezbollah (Baalbeck-Hermel), Hussein Hajj Hassan, a estimé dimanche que « les menaces américaines et israéliennes contre le Liban n’auraient pas été proférées si la résistance ne continuait en fait de constituer une menace pour Israël, et si le Liban ne restait pas fort par son peuple, son armée et sa résistance ».

Hussein Hajj Hassan faisait implicitement référence aux pressions des États-Unis et d'Israël pour désarmer son parti, alors que l’envoyée américaine Morgan Ortagus est en visite au Liban. Le désarmement du Hezbollah fait également l’objet de pressions internationales, de décisions du gouvernement libanais prises en août, et d’un plan de l’armée libanaise présenté le 5 septembre. Il s’agit aussi d’un article de l’accord du cessez-le-feu conclu en novembre 2024 pour mettre fin au conflit entre le Hezbollah et l'État hébreu, mais le parti chiite pro-iranien continue de rejeter toute perspective de remettre ses armes.

« En tant que Libanais, nos priorités devraient se concentrer sur la préservation de la sécurité du Liban, de sa véritable souveraineté, et de sa dignité blessée », a poursuivi M. Hajj Hassan. « Il faudrait renforcer la coordination entre les trois présidents (de la République, du Conseil des ministres et du Parlement), le gouvernement, les partis politiques, les médias et toutes les composantes du pays, pour maintenir la souveraineté, les ressources nationales et la sécurité des citoyens », a-t-il dit.

Le parlementaire s’exprimait lors d’une cérémonie en hommage à un « martyr de la résistance » du village de Chaat, dans la Békaa.



