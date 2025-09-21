Menu
Dernières Infos - Guerre de Gaza

L'armée israélienne annonce deux tirs depuis Gaza, un projectile intercepté


AFP / le 21 septembre 2025 à 10h42

Des Palestiniens déplacés se déplacent avec leurs biens vers le sud sur une route dans la zone du camp de réfugiés de Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza, le 20 septembre 2025, alors qu'Israël poursuit son offensive terrestre pour s'emparer de la ville de Gaza. Photo AFP/EYAD BABA

L'armée israélienne a annoncé dimanche que deux projectiles avaient été tirés depuis le nord de la bande de Gaza vers Israël, qui a intensifié ces dernières semaines ses opérations militaires dans la ville de Gaza.

« A la suite des sirènes d'alerte déclenchées il y a peu dans les zones de Lakhish et d’Ashdod, deux tirs en provenance du nord de la bande de Gaza ont été identifiés », a indiqué l'armée dans un communiqué. » Un projectile a été intercepté et l'autre est tombé dans une zone dégagée. (...) Aucun blessé n'est à déplorer. »

