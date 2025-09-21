L'armée israélienne annonce deux tirs depuis Gaza, un projectile intercepté

L'armée israélienne a annoncé dimanche que deux projectiles avaient été tirés depuis le nord de la bande de Gaza vers Israël, qui a intensifié ces dernières semaines ses opérations militaires dans la ville de Gaza.

« A la suite des sirènes d'alerte déclenchées il y a peu dans les zones de Lakhish et d’Ashdod, deux tirs en provenance du nord de la bande de Gaza ont été identifiés », a indiqué l'armée dans un communiqué. » Un projectile a été intercepté et l'autre est tombé dans une zone dégagée. (...) Aucun blessé n'est à déplorer. »