Le Liban annonce un mort dans une frappe israélienne dans le sud

Une personne a été tuée samedi dans une frappe israélienne sur le sud du Liban, a annoncé le ministère libanais de la Santé, malgré un cessez-le-feu en vigueur depuis près de dix mois mois entre Israël et le Hezbollah.

Un journaliste de l'AFP a vu des secouristes intervenir dans la région de Marjayoun, où les restes calcinés d'un véhicule blanc gisaient au bord de la route.

"La frappe de l'ennemi israélien contre un véhicule sur la route d'Al-Khardali a tué une personne", a indiqué le ministère dans un communiqué.

L'armée israélienne n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat sur l'annonce du ministère.

Israël mène régulièrement des frappes au Liban, affirmant cibler le Hezbollah, malgré un accord de cessez-le-feu conclu en novembre 2024 après plus d'un an d'hostilités, dont deux mois de guerre ouverte, avec le mouvement libanais pro-iranien.

Vendredi, des frappes israéliennes avaient déjà tué deux personnes dans le sud, présentées comme des membres du Hezbollah.

La veille, l'armée israélienne avait annoncé avoir visé des dépôts d'armes du mouvement dans plusieurs zones, après avoir exhorté les civils à fuir.

Sous pression américaine, le gouvernement libanais a demandé le mois dernier à l'armée d'élaborer un plan de désarmement du Hezbollah, très affaibli par la guerre.

Le ministre des Affaires étrangères, Youssef Raggi, a assuré que l'armée achèverait le désarmement des combattants dans la zone frontalière d'ici trois mois.

